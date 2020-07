Ruslands reform af forfatningen

Ruslands vælgere skulle tage stilling til en forfatningsreform om blandt andet disse ændringer:

* Den nulstiller den forfatningsmæssige begrænsning for en præsident på to perioder. Det betyder, at præsident Vladimir Putin kan genopstille i 2024 og potentielt sidde endnu to perioder.

* Præsidenten kan opløse parlamentet, hvis det tre gange i træk afviser en person, som præsidenten har indstillet til en ministerpost.

* Styrker rollen for Statsrådet, der har en rådgivende funktion.

* Fastsætter, at russerne har en tro på Gud.

* Fastsætter, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde.

* Forbyder afståelse af russisk territorium og forbyder opfordringer til at gøre det. Dette punkt vil sikre, at Rusland ikke afstår Krim-halvøen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014.

* Taler om beskyttelse af "den historiske sandhed" om Sovjetunionens rolle under Den Anden Verdenskrig.

* Forbedrer mindstelønnen.

* Indeksregulerer pensioner.

Kilder: Reuters, AFP.

/ritzau/