Ruslands regering træder tilbage

Den russiske premierminister meddeler, at regeringen har besluttet sig for at træde tilbage

Den russiske regering træder tilbage.

Det oplyser den russiske premierminister, Dmitrij Medvedev, onsdag. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Den overraskende udmelding kommer, kort efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, har holdt sin årlige tale i parlamentet.

Her varslede Putin ændringer i den russiske forfatning.

Medvedev forklarer på stats-tv side om side med Putin, at regeringen trækker sig for at give plads til Putins varslede planer.

Putin takker samtidig Medvedev, en tæt allieret, for hans arbejde.

Putin siger, at Medvedev vil få en ny post som viceformand for Ruslands Sikkerhedsråd, som præsidenten selv leder.

Blandt mulige kandidater til at blive ny premierminister er Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, økonomiminister Maxim Oresjkin og energiminister Alexander Novak.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Ifax har Putin bedt regeringen om at varetage dens opgaver, indtil en ny regering er klar.

Beslutningen har udløst mange spekulationer om, at Putin måske vil være premierminister igen, når hans præsidentperiode udløber om fire år.

Den 67-årige Putin takkede Medvedev, som har været hans tro allierede igennem en lang årrække.

- Jeg takker dig for alt, hvad der er blevet gjort og udtrykker tilfredshed med det, som er opnået, sagde Putin.

- Ikke alting er lykkedes, men alting lykkes aldrig, tilføjede han.

Medvedev har haft nøgleposter, siden Putin blev præsident første gang i 1999. Han har været premierminister siden 2012. Før det var han præsident i perioden 2008-2012, mens Putin var premierminister.

Tidligere onsdag foreslog Putin, at der holdes en folkeafstemning om en reformpakke for Ruslands forfatning, som vil styrke parlamentets rolle.

Det vil indebære, at parlamentet kan vælge premierministeren og nøgleministrene. Det er i dag forbeholdt præsidenten.

- Når disse forandringer er vedtaget, vil det medføre vidtrækkende forandringer. Ikke blot for alle forfatningens artikler, men for hele magtbalancen, siger Medvedev.

Putin har været ved magten i Rusland i to årtier, og han er den russiske eller sovjetiske leder, som har regeret længst siden Josef Stalin.

/ritzau/Reuters