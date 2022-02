Ruslands soldater får ordre om at genoptage offensiv

Ifølge Rusland var der fredag en pause i offensiven for at tillade forhandlinger. Nu er den genoptaget.

Alle Ruslands enheder i Ukraine har lørdag fået ordre til at genoptage den russiske offensiv "fra alle sider" efter en pause fredag.

Det meddeler det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Ria, skriver Reuters.

Ministeriet tilføjer, at offensiven fredag blev droslet ned for at give plads til, at der kunne indledes forhandlinger.

Men offensiven er blevet genoptaget, efter at Ukraine "afviste" at forhandle, lyder udlægningen fra russisk side.

Rusland menes nu at have sendt mindst halvdelen af de soldater, der er mobiliseret rundt om Ukraine, ind i landet. Det siger en højtstående amerikansk forsvarskilde lørdag.

Kilden tilføjer, at de russiske styrker ser ud til at have gjort mindre fremskridt end ventet på grund af en uventet hård modstand fra ukrainsk side.

- Vi har indikationer på, at russerne i stigende grad er frustrerede over deres mangel på fremdrift i det seneste døgn, siger kilden, der ikke ønsker sit navn frem, ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Ukraines hovedstad, Kiev, holder indbyggerne sig for langt de flestes vedkommende inden føre, mens lyden af eksplosioner brager i byen.

Rusland meddeler, at de russiske styrker lørdag har sendt krydsermissiler mod militære mål.

På tredjedagen af den russiske invasion er Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, tilsyneladende stadig fuld af kampgejst. Han understreger, at hans land aldrig vil overgive sig til Rusland.

Zelenskij udsendte lørdag en videomeddelelse, hvor han står på gaden i Kiev iført olivengrønt, militært udseende tøj. Han ser træt ud, men lyder målrettet, skriver AFP.

- Jeg er her. Vi vil ikke lægge våbnene. Vi vil forsvare vores land, for vores våben er sandheden, siger han.

- Vores sandhed er, at dette er vores jord, vores land, vores børn, og vi vil beskytte alt dette.

Lørdag siger Ukraines sundhedsminister, Viktor Liasjko, at krigen indtil videre har resulteret i 198 dræbte civile. Blandt ofrene er tre børn. 1115 er såret, oplyste ministeren.

/ritzau/