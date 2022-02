Ruslands Stockholm-ambassadør håner sanktioner

Rusland er ikke bekymret for vestlige sanktioner, siger Ruslands ambassadør i Sverige, Viktor Tatarintsev, i et bramfrit sprog til Aftonbladet.

- Undskyld mit sprog, men vi er skide ligeglade med alle deres sanktioner, lyder det fra Tatarintsev.

Russerne har ifølge ambassadøren kendt til vestlige sanktioner i mange år.

- Vi har allerede haft mange sanktioner, og på en måde har det haft en positiv effekt på vores økonomi og landbrug.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er blevet mere selvforsynende og har været i stand til at øge vores eksport. Vi har ikke italienske eller schweiziske oste. Men vi har lært at lave gode russiske oste ved hjælp af italienske og schweiziske opskrifter, siger han.

Vesten truer med at indføre omfattende sanktioner mod Rusland, hvis Rusland sender soldater ind over grænsen til Ukraine.

Rusland har over 100.000 soldater opmarcheret ved Ukraine.

Tatarintsev er en erfaren diplomat. Han har været udstationeret i Sverige fire gange, og han taler svensk.

- Nye sanktioner er ikke noget positivt. Men det er ikke så dårligt, som Vesten får det til at lyde, siger han.

Ambassadøren beskylder Vesten for ikke at forstå Ruslands mentalitet.

- Jo mere Vesten presser Rusland, jo stærkere bliver Ruslands svar, som han formulerer det.

Diplomaten siger også, at Rusland prøver at undgå, at der kommer krig.

- Det er vor politiske ledelses mest oprigtige ønske. Det sidste, indbyggerne i Rusland ønsker, er krig.

/ritzau/AFP