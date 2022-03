Ruslands største bank forlader det europæiske marked

Vestens økonomiske sanktioner medfører, at russisk statsbank trækker sig fra Europa.

Ruslands største bank, Sberbank, meddeler onsdag, at den forlader det europæiske marked. Det sker, efter at den statslige bank er blevet ramt af Vestens økonomiske sanktioner som følge af den russiske invasion i Ukraine.

- I det nuværende miljø har Sberbank besluttet at trække sig fra det europæiske marked, hedder det i en erklæring fra banken udsendt på russiske nyhedsbureauer.

Bankens europæiske datterselskaber er ramt af "unormalt" store udstrømninger af kontanter samt trusler mod ansatte og forskellige filialer, lyder det fra banken.

Sberbank har mærket reaktioner og pres, efter at EU indførte sanktioner mod Ruslands bankverden for at forhindre deres adgang til kapitalmarkederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i sidste uge for at fjerne landets provestlige regering under ledelse af præsident Volodimir Zelenskij, er hundredvis af civile, heriblandt børn, meldt dræbt.

Europæiske bankmyndigheder siger, at den europæiske underafdeling af den russiske bank vil blive afviklet.

Sberbanks europæiske afdeling, Sberbank Europe AG, med base i Østrig vil få lov til at gå ind i normal konkursbehandling, mens bankens afdelinger i Kroatien og Slovenien er blevet solgt til lokale banker, oplyser det europæiske banktilsyn.

/ritzau/AFP