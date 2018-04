USA's præsident skal ifølge Sergej Lavrov have fortalt Putin, at han er klar til et genbesøg i Moskva.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger ifølge Reuters, at præsident Donald Trump under en telefonsamtale har inviteret præsident Vladimir Putin til USA.

Han fortæller, at han med glæde vil se Putin i Det Hvide Hus.

Trump siger videre, ifølge Lavrov, at han vil være klar til et genbesøg i Moskva.

/ritzau/Reuters