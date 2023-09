Russell Brand er politianmeldt for seksuelt overgreb i 2003

Den britiske skuespiller Russell Brand er blevet anmeldt til politiet for et seksuelt overgreb, han skal have begået i 2003.

Det skriver det britiske medie BBC.

- Søndag den 17. september modtog Londons politi en anmeldelse om et seksuelt overgreb, der skal have fundet sted i Soho i det centrale London i 2003, skriver politiet mandag ifølge BBC.

Anmeldelsen kommer, efter at en række britiske medier i weekenden fremlagde anklager fra fire kvinder mod 48-årige Brand.

Artiklen fortsætter under annoncen

De overgreb - herunder en voldtægt - skete angiveligt mellem 2006 og 2013.

Den politianmeldelse, som politiet søndag modtog, drejer sig dermed om en anden periode, end hvad der allerede er beskrevet i medierne.

Det er de britiske medier The Times, The Sunday Times og Channel 4, der har skrevet artikler og lavet en dokumentar om Brand.

Politiet har talt med medierne, lyder det mandag.

- Vi talte første gang med The Sunday Times lørdag den 16. september, og vi har siden da henvendt os igen til The Sunday Times og Channel 4 for at sikre os, at alle, der mener, at de har været udsat for seksuelle overgreb, ved, hvordan de skal anmelde det til politiet, skriver politiet og fortsætter:

- Vi opfordrer fortsat alle, der mener, at de har været udsat for seksuelle overgreb - uanset hvor lang tid siden det er - til at kontakte os.

Artiklen fortsætter under annoncen

Russell Brand er skuespiller, komiker og generelt en fremtrædende personlighed inden for særligt britisk tv og radio.

Han har selv afvist alle anklager mod ham.

- De her beskyldninger angår et tidspunkt, hvor jeg var meget i medierne. Jeg var i aviserne, jeg var med i film, og, som jeg også har fortalt detaljeret om i mine bøger, var jeg meget promiskuøs.

- I løbet af min promiskuøse tid var der altid samtykke i alle de forhold, jeg var i, sagde Russell Brand fredag aften i en video.

Han har mandag udskudt tre forestående forestillinger, skriver BBC. De skulle have fundet sted 19., 22. og 28. september i tre engelske byer.

/ritzau/