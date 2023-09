Russell Brand må ikke tjene penge på YouTube efter anklager

YouTube har "suspenderet indtægtsgenerering" på Russell Brands kanal efter anklager om seksuelle krænkelser.

Det skriver det britiske medie BBC.

Videodelingsplatformen handler for "at beskytte" brugere, lyder det.

YouTube mener, at han har "overskredet" platformens "politik om skaberansvar".

Artiklen fortsætter under annoncen

Af YouTubes retningslinjer lyder det blandt andet, at som youtuber "skal du handle ansvarligt både på og uden for platformen".

- Hvis vi ser, at en youtubers adfærd på og/eller uden for platformen skader vores brugere, fællesskab, medarbejdere eller økosystem, kan vi vælge at skride til handling for at beskytte fællesskabet, fremgår det af YouTubes hjemmeside.

Den britiske skuespiller og mediepersonlighed Russell Brand bliver anklaget for voldtægt, seksuelle overgreb og følelsesmæssigt misbrug.

Brand beskyldes ifølge BBC og The Guardian af fire kvinder, der siger, at de blev udsat for seksuelle overgreb på forskellige tidspunkter mellem 2006 og 2013.

Det er de britiske medier The Times, The Sunday Times og Channel 4, der har skrevet artikler og lavet en dokumentar om Brand.

Forud for udsendelsen afviste Russell Brand selv alle anklagerne. Det gjorde han i en video, som han delte på sine sociale medieplatforme.

Han sagde, at han er genstand for "et koordineret angreb".

- De her beskyldninger angår et tidspunkt, hvor jeg var meget i medierne. Jeg var i aviserne, jeg var med i film, og, som jeg også har fortalt detaljeret om i mine bøger, var jeg meget promiskuøs.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I løbet af min promiskuøse tid var der altid samtykke i alle de forhold, jeg var i, sagde Russell Brand fredag aften i videoen.

Mandag kaldte en af de kvinder, som anklager ham for et seksuelt overgreb, da hun var 16 år gammel, hans adfærd for "en kendt hemmelighed".

Kvinden tilføjede, at anklagerne mod Brand har været længe undervejs. Hun kaldte hans benægtelse for "latterlig" og "en fornærmelse".

Russell Brand har over seks millioner abonnenter på YouTube.

YouTubes beslutning gælder "alle kanaler, der ejes eller styres" af Russell Brand.

Den slags forbud er sjældne, påpeger YouTube over for BBC. Det er dog sket for eksempel for den slovakiske internetpersonlighed David Dobrik og den amerikanske youtuber, der laver videoer om skønhedsprodukter og makeup.

/ritzau/