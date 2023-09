Russell Brand taler for første gang siden voldtægtsanklager

Den britiske komiker og skuespiller Russell Brand talte fredag for første gang til offentligheden, efter at han blev anklaget for voldtægt og seksuelle overgreb.

- Selvfølgelig har det været en ekstraordinær og foruroligende uge, og jeg takker jer for jeres støtte og for at stille spørgsmål ved den information, I har fået præsenteret for jer, siger han i en video på sin YouTube-kanal.

Brand beskyldes ifølge BBC og The Guardian af fire kvinder, der siger, at de blev udsat for seksuelle overgreb på forskellige tidspunkter mellem 2006 og 2013.

Det er de britiske medier The Times, The Sunday Times og Channel 4, der har skrevet artikler og lavet en dokumentar om Brand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forud for udsendelsen i sidste uge afviste 48-årige Brand selv alle anklagerne.

I fredagens video på sin YouTube-kanal, hvor Brand har 6,64 millioner følgere, sagde han yderligere, at han har brug for støtte nu mere end nogensinde.

Han adresserede dog ikke anklagerne.

Brand kritiserede yderligere i videoen den britiske regering for at have opfordret techselskaber til at tage affære mod ham.

Det er uklart, præcis hvad han mener med det. Der refereres muligvis til, at YouTube har suspenderet ham fra at tjene penge på sine videoer på platformen.

Flere britiske politikere har også opfordret kvinder til at stå frem i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Brand selv bliver han udsat for aftalt spil mellem "den dybe stat" og virksomheder samt "mediekorruption og censurering".

I videoen lover han samtidig at lægge en endnu længere optagelse op på mandag.

Brand er skuespiller, komiker og generelt en fremtrædende personlighed inden for særligt britisk tv og radio.

Han har været med i flere Hollywood-film - blandt andet "Forgetting Sarah Marshall" og "Get Him to the Greek".

/ritzau/AFP