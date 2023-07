Russer afviser at have smuglet udstyr til brug i Ukrainekrigen

En mistænkt russisk efterretningsofficer erklærede sig fredag ikkeskyldig i anklager om, at han skulle have smuglet amerikanskproduceret elektronisk udstyr til Rusland til brug i forbindelse med krigen i Ukraine.

Vadim Konoschenok, der blev udleveret fra Estland til USA torsdag, kom med erklæringen i en føderal domstol i Brooklyn i New York City.

Den 48-årige russer blev tilbageholdt af estiske myndigheder i oktober 2022, da han forsøgte at krydse grænsen til Rusland i besiddelse af 35 typer af halvledere og andre elektroniske komponenter.

Udstyret er underlagt amerikanske restriktioner om eksport.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dommeren beordrede fredag Vadim Konoschenok varetægtsfængslet på grund af risikoen for, at han flygter.

- Hvis du bryder amerikanske sanktioner, så vil vi ikke hvile på laurbærrene, før du bliver stillet for en domstol, uanset hvor du er i verden, siger Breon Peace, den amerikanske statsanklager i Brooklyn, i en udtalelse.

Sabrina Shroff, der er advokat for den mistænkte, har ikke villet kommentere anklagerne over for nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/Reuters