To russere anholdt for at fotografere militære anlæg i Norge

To russiske statsborgere er blevet anholdt i Nordland i Norge mistænkt for at have fotograferet militære anlæg. Det skriver norsk TV 2.

De to russere blev anholdt lørdag. Ifølge tv-stationens oplysninger er de mistænkt for at have taget billeder med et kamera. Den oplysning er dog hverken be- eller afkræftet.

- Politiet i Nordland kan bekræfte, at to russiske statsborgere blev pågrebet i den nordlige del af fylket (amtet, red.) lørdag den 22. oktober, siger anklager i Nordre Nordland Steffen Ravnåsen til TV 2 Norge.

- De to er sigtet for ulovlig fotografering og vil blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling mandag. Sagen bliver overført til PST og den videre opfølgning vil varetages herfra, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

PST - Politiets Sikkerhedstjeneste - er den norske pendant til Danmarks efterretningstjeneste PET.

De seneste uger er flere russiske statsborgere med droner blevet anholdt og varetægtsfængslet i Norge.

På grund af sanktioner i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine er det ikke tilladt for russiske statsborgere at flyve med droner på norsk territorium.

De fleste anholdelser er sket i den nordlige del af Norge.

I forrige uge overtog PST det nationale ansvar for at efterforske sagerne.

/ritzau/