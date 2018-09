Russere demonstrerer mod højere pensionsalder

Tilhængere af fængslet oppositionsleder i Rusland demonstrerer i 80 byer, mens der afholdes regionalvalg.

Tusindvis af russere demonstrerer i 80 byer over hele Rusland imod præsident Vladimir Putins og regeringens planer om at hæve pensionsalderen.

Demonstrationerne kommer, samtidig med at der er regionalvalg for at vælge ledere i 26 af Ruslands 85 regioner.

Et af 26 valg finder sted i Moskva, den russiske hovedstad. Det er et borgmestervalg, hvor Sergej Sobijanin ventes genvalgt, skriver nyhedsbureauet dpa.

Men Moskva var andet end valg søndag. Myndighederne havde afvist en anmodning fra aktivister, der ville demonstrere mod planen om højere pensionsalder, men alligevel samledes omkring 2000 mennesker på den centrale Pusjkin Plads.

"Rusland vil blive frit", og "Putin er en tyv", lød nogle af slagordene, mens uropoliti så på.

På et tidspunkt blev demonstranterne beordret hjem.

Det var tilhængere af oppositionsleder Aleksej Navalnyj, der havde indkaldt til demonstrationer i de 80 byer.

En aktivistgruppe siger, at politiet har anholdt 153 demonstranter. Anholdelserne er sket i 19 forskellige byer.

Navalnij fik tidligere i år forbud mod at stille op til præsidentvalget mod Vladimir Putin, der genvandt posten.

Han havde planlagt at lede demonstrationen i hovedstaden søndag, men i august blev han sendt 30 dage i fængsel. Begrundelsen var, at han organiserede ulovlige demonstrationer.

Utilfredsheden med pensionsreformen har bredt sig som løbeild i Rusland, og den har kostet præsident Putin på populariteten.

Ifølge forslaget skal pensionsalderen for mænd stige fra 60 til 65 år. For kvinder skal den op fra 55 til 60.

Den gennemsnitlige levetid for en russisk mand er 66 år, men 43 procent af mændene når aldrig at fylde 65, viser tal fra Verdensbanken ifølge dpa.

En russisk kvinde bliver i gennemsnit 77.

