Russere demonstrerer over håndtering af historisk oversvømmelse

Mindst 100 russere demonstrerede mandag over de lokale politikere i Orsk, der er blevet ramt af den værste oversvømmelse i byens historie.

Demonstrationen kom, efter at Rusland fredag erklærede undtagelsestilstand i regionen Orenburg, som Orsk ligger i, efter at Uralfloden gik flere meter over sine bredder.

Vandmængden har ødelagt en dæmning i Orsk og oversvømmet store dele af byen, hvor der bor omkring 230.000 mennesker.

På videoer fra lokale medier kan man se demonstranter, der råber "skam jer" og "hjælp, Putin" med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Flere af indbyggerne er utilfredse med den kompensation, myndighederne har tilbudt dem, hvis ejendomme er blevet ødelagt eller svært beskadiget af oversvømmelserne.

Desuden er der utilfredshed med, at dæmningen, der blev bygget i 2010, ikke kunne holde vand.

/ritzau/Reuters