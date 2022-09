- Jeg vil brække min arm, mit ben for at undgå at blive sendt afsted, siger en mand på vej til Georgien.

Russere flygter mod Georgiens grænse for at undgå indkaldelse

Der er opstået lange køer ved Ruslands grænse mod Georgien, hvor et stort antal mænd forsøger at komme ud af landet, så de kan undgå at blive sendt til fronten i Ukraine.

Dog siger de russiske myndigheder torsdag, at rapporter om, at mænd i den kampdygtige alder flygter, er overdrevne.

Men på grænsen til Georgien holdt der torsdag kilometerlange bilkøer, hvoraf en del var mænd på vej ud af landet for at undgå at blive sendt i krig, rapporterer det britiske medie BBC.

En mand på vej ud af Rusland, som ikke ønsker sit navn offentliggjort, siger til BBC, at han greb sit pas og tog mod grænsen uden at pakke, så snart han hørte ordren fra præsident Vladimir Putin om mobilisering af 300.000 soldater fra reserven til brug i krigen i Ukraine.

- Jeg vil brække min arm, mit ben for at undgå at blive sendt afsted, siger han.

Nogle øjenvidner siger, at bilkøen ved kontrolposten Upper Lars torsdag var over fem kilometer lang.

Videooptagelser fra stedet viser, at nogle chauffører forlader deres biler eller lastbiler i længere periode, fordi køen i perioder næsten ikke bevæger sig.

Georgien et af de få lande, som russere kan rejse til uden visum. Finland, som har en 1300 kilometer lang grænse fælles med Rusland, har også rapporteret om øget trafik, men på niveau hvor det er til at håndtere.

4824 russiske statsborgere ankom onsdag til den finske grænse, oplyser en ledende grænsevagt til Reuters.

Andre destinationer, som kan nås med fly, er Istanbul, Beograd og Dubai.

Russisk politi foretog onsdag anholdelser af hundredvis af personer, som deltog i protester eller møder vendt mod krigen, oplyser ngo'er.

Menneskerettighedsgruppen OVD-Info siger, at over 1000 personer blev anholdt i 38 forskellige byer, hvor der var protestaktioner mod Putins mobilisering.

/ritzau/Reuters