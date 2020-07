Russere stemmer om mulighed for genvalg af Putin til 2036

Russere stemmer om forfatningsændringer, der indskriver gud i forfatning og giver Putin mulighed for genvalg.

Russere skal onsdag stemme om forfatningsændringer, der kan give Vladimir Putin muligheden for at forblive præsident frem til 2036.

Den 67-årige Putin har været ved magten i to årtier som præsident eller premierminister. Han er den længstsiddende russiske eller sovjetiske leder siden Josef Stalin.

Hvis ændringerne i forfatningen stemmes igennem, kan Putin blive genvalgt to gange mere. Dermed kan han potentielt blive ved magten, indtil han er 83 år gammel.

Putin har ikke overraskende opfordret russiske borgere til at stemme for reformen.

- Vi kan sikre stabilitet, sikkerhed, velstand og et værdigt liv for mennesker kun gennem udvikling og kun sammen, siger Putin.

Afstemningen er spredt over seks dage i forsøget på at opretholde restriktioner, der er blevet indført for at begrænse spredningen af coronavirus.

Onsdag er afstemningens sidste dag. Putin har erklæret det som en helligdag for at få flest muligt til stemmeurnerne.

Reformen, som russerne skal stemme om, indebærer en lang række andre punkter.

Russiske vælgere stemmer om dem alle samlet og kan kun give et ja eller nej til hele pakken. Den er allerede godkendt af Ruslands parlament og underskrevet af Putin.

Af andre punkter i reformen finder man inflationssikrede pensioner og en retfærdig beregning af mindstelønnen. Det skal også skrives ind i forfatningen, at Rusland baseres på tro på den kristne gud.

Dertil skal det indskrives, at ægteskab mellem mand og kvinde er den eneste form for ægteskab.

Regeringen har i sin kampagne op til folkeafstemningen slået på disse ændringer.

Der er brugt færre kræfter på at fortælle, at reformen også giver Putin chancen for at blive på præsidentposten til 2036.

Kritikere ser det som en effektiv metode til at holde magten på Putins hænder.

Meningsmålinger peger i retning af, at et flertal af Ruslands vælgere stemmer for den samlede reform.

/ritzau/dpa