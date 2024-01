Russere vil sende børn væk fra Belgorod efter ukrainske angreb

Omkring 300 borgere er evakueret fra den russiske by Belgorod nær grænsen til Ukraine som følge af ukrainske angreb.

Desuden har de russiske myndigheder i løbet af et døgn - fra søndag til mandag - modtaget 1300 henvendelser fra borgere, der vil have børn i Belgorod evakueret til andre dele af Rusland.

- I løbet af de seneste 24 timer har vi modtaget 1300 anmodninger om at sende børnene i Belgorod til skolelejre i andre regioner, siger Vjatjeslav Gladkov, der er guvernør i Belgorod-regionen.

Belgorod har flere gange været mål for ukrainske luftangreb.

Blandt andet kort før nytår, hvor 25 personer ifølge Rusland blev dræbt i et angreb på grænsebyen.

Udmeldingen om evakueringerne i Belgorod kommer, efter at Rusland natten til mandag og mandag morgen angreb flere byer i Ukraine. I alt fire mennesker skal være dræbt.

Blandt andet ramte missiler et shoppingcenter og et højhus i præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, Kryvyi Rig.

Her døde en person, fortæller vicechefen for det ukrainske præsidentkontor, Oleksij Kuleba.

Et andet missilangreb i den vestlige region Khmelnytsky har dræbt to personer. Og en ældre kvinde i Kharkiv-regionen blev konstateret død, efter at hun blev trukket ud af sit sammenstyrtede hus.

I en opdatering fra det russiske forsvarsministerium forlyder det ellers mandag, at Rusland kun har ramt militære mål i Ukraine.

Takket være især militærudstyr fra sine allierede i Vesten lykkes det som regel Ukraine at afværge en stor del af de raketter og missiler, som Rusland sender mod ukrainsk territorium.

Mandag har det ukrainske luftforsvar dog kun skudt 18 ud af 51 missiler ned.

- Et stort antal ballistiske missiler er blevet affyret i dag. Mange siger, at andelen (af ødelagte missiler, red.) ikke er særligt høj, siger Juri Ignat, der er talsmand for det ukrainske flyvevåben.

/ritzau/AFP