Det plejer at være den anden vej rundt. Fattige fra Kasakhstan og Kirgisistan, der tager til Rusland for at arbejde.

Men krigen har vendt situationen på hovedet. Godt nok tager russere ikke til de to lande for at arbejde. Men de strømmer i titusindvis over grænserne for at undslippe mobiliseringen i hjemlandet.