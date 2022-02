Russerne blev med ét slag meget fattigere. Men vi er kun ved begyndelsen af begyndelsen

Rusland blev i weekenden pålagt de største økonomiske sanktioner, nogen stormagt nogensinde har modtaget. Men det er endnu for tidligt at forudsige krigens videre forløb

Mens russisk panser har åbnet adskillige fronter i Ukraine, så gik USA og EU i weekenden direkte efter den russiske befolkning. ”Den atomare mulighed” i sanktionsarsenalet - at udelukke Rusland fra det internationale SWIFT betalingssystem - blev aktiveret. Man indefrøs den russiske centralbanks indeståender i vestlige banker – et beløb på samlet set over 4000 milliarder kroner.