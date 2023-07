Russerne sender droner ind over Kyiv for tredje dag i træk

For tredje nat i træk sender den russiske hær droner ind over den ukrainske hovedstad, Kyiv, hvor der ligesom i andre ukrainske områder kan høres eksplosioner i forbindelse med angrebet.

Det oplyser embedsmænd fra det ukrainske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ud over Kyiv bliver der meldt om eksplosioner i blandt andet den ukrainske by Mykolajiv, som ligger i det sydlige Ukraine mellem Kherson og Odesa.

Mens det endnu er uklart, om nogen af dronerne har formået at ramme deres mål, er der stadig sket skader i tre distrikter, hvor der er faldet vragrester fra droner ned.

Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, skriver på beskedtjenesten Telegram, at der er kaldt beredskab ud til flere distrikter i hovedstaden. Det er Solomjanskij, Sjevtjenkivskyj, Podilskyj og Darnytskyj.

Det er stadig uklart, hvor mange der er kommet til skade i forbindelse med nattens angreb.

Vitalij Klytjko skriver på Telegram, at to personer er blevet indlagt i Darnytskyj-distriktet, men oplyser ikke noget om alvoren på deres skader. Desuden er to personer blevet hjulpet på stedet i Sjtjevtjenkiv-distriktet.

Flere medier har spekuleret i, om Rusland har skruet op for angrebene som en slags styrkemarkør, mens lederne af den vestlige forsvarsalliance Nato i denne uge har mødtes i den litauiske hovedstad, Vilnius.

Også Volodymyr Zelenskyj, præsident for Ukraine, som ikke er medlem af Nato, var til stede og har blandt andet mødtes med den amerikanske præsident, Joe Biden.

Her har de blandt andet drøftet den amerikanske støtte til Ukraine, og hvordan den modoffensiv, som Ukraine lancerede i starten af sommeren, forløber.

/ritzau/