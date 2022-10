Russerne taber mere terræn efter ydmygelse i Lyman

En avis i Rusland skriver, at russiske soldater flygtede med "tomme øjne" fra den ukrainske by Lyman i Donbas, og blandt russiske bloggere spredes kritik af det russiske militær.

En korrespondent fra The New York Times, som rejste sammen med russiske styrker, siger, at russiske kommandanter valgte at forlade Lyman, da der var for stor risiko for at blive omringet og taget til fange.

Rob Lee, forsker ved den amerikanske tænketank Udenrigspolitisk Forskningsinstitut, siger, at mange russiske bloggere skriver om nye russiske tilbageslag i det sydlige Ukraine.

- Når så mange russiske kanaler slår alarm, betyder det som regel, at de russiske styrker har problemer.

De nye ukrainske fremskridt skal være langs Dnipro-flodens vestbred, hvor russerne siges at opgive meget territorium langs frontlinjen. Tusindvis af russiske soldater kan blive omringet.

De ukrainske styrkers indtagelse af Lyman umiddelbart, efter at præsident Vladimir Putin havde fejret annekteringen af nye ukrainske områder med en folkefest i Moskva, bliver betegnet som en ydmygelse for den russiske ledelse.

- Det er klart, at dette er kommet svært ubelejligt for Kreml, siger Helge Blakkisrud, Ruslands-forsker på Norsk Utenrikspolitisk Institut.

– Mindre end 24 timer efter de har fejret indlemmelse af området, må de trække sig fra det strategisk vigtige knudepunkt, siger han til NTB.

Tormod Heier, som er professor i militær strategi, siger, at den nye udvikling på fronterne igen understreger, at de russiske styrker taber en udmattelseskrig, som de hverken er trænet, udstyret eller motiveret til.

- Tilbagetrækningen fra Lyman viser, at der er tomt bag Ruslands 1000 kilometer lange frontlinje i Donbas. Forstærkninger fra Rusland kommer ikke frem i tide, og de militære hovedkvarterer i Rusland som leder krigen, er langsomme og ineffektive.

- Styrkerne i krigszonen burde træffe deres egne beslutninger, siger Heier til NTB.

Tusindvis af russere, som er blevet mobiliseret til at kæmpe i Ukraine er blevet sendt hjem.

Desuden er den militære kommissær i Ruslands Khabarovsk-region blevet fjernet, hvilket er endnu et tilbage slag for Ruslands tilsyneladende noget kaotiske mobilisering af 300.000 soldater fra reserven.

Det skriver Reuters mandag med henvisning til blandt andre Mikhail Degtjarev, guvernør i Khabarovsk-regionen i det østlige Rusland.

Han siger, at adskillige tusinde indkaldte russere viste sig at være uegnet til militæret.

/ritzau/Reuters