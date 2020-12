Russisk agent til Navalnyj: Du blev forgiftet via underbukserne

Navalnyj har udgivet sig som russisk embedsmand og derved afsløret detaljer i attentatforsøg, skriver CNN.

En russisk agent fra spiontjenesten FSB har angiveligt afsløret, hvordan oppositionsleder Aleksej Navalnyj blev forgiftet i august.

Det skriver CNN, som er et af flere medier, der har undersøgt sagen dybdegående.

Ifølge afsløringen blev Navalnyj forgiftet via nervegiften Novitjok, som tilsyneladende var blevet anbragt i hans underbukser.

Afsløringen er sket på bemærkelsesværdig vis. Agenten fik at vide, at han talte med en embedsmand fra den russiske sikkerhedstjeneste. Men det var i stedet Navalnyj selv, der førte ordet i telefonsamtalen.

Det undersøgende medie Bellingcat og CNN har som led i deres undersøgelser forsøgt at kontakte de agenter, som de havde identificeret som delagtige i forgiftningen af Navalnyj. Men det skete uden held.

Samtidig satte de dog Navalnyj i aktion. Til at begynde med ringede Navalnyj til de pågældende agenter, hvor han præsenterede sig som sig selv. Men det kom de ingen vegne med.

Så ved det sidste opkald forsøgte de en anden fremgangsmåde. Navalnyj præsenterede sig som en embedsmand fra Ruslands sikkerhedstjeneste, der havde fået til opgave at lave en evaluering af forgiftningsaktionen.

Og agenten bed på. Telefonnummeret, som Navalnyj ringede fra, var skjult som et fra FSB's hovedkvarter. Navalnyj har siden delt optagelsen fra opkaldet med CNN og Bellingcat.

Opkaldet varer 45 minutter og er ifølge CNN det første direkte bevis på, at den russiske spiontjeneste var involveret i forgiftningen.

I telefonopkaldet bekræfter agenten sin identitet. Han er flere gange tilbageholdende med at besvare Navalnyjs spørgsmål. Men Navalnyj lykkes med at overtale ham til at fortælle uddybende om sagen.

Og derigennem kommer det frem, at Navalnyj underbukser blev brugt til at forgifte ham. Navalnyj adspørger agenten, hvilken type tøj de smurte giften på. Agenten svarer underbukserne.

Navalnyj følger op ved at spørge, om giften blev anbragt på indersiden eller ydersiden.

- På indersiden. Ved skridtet, svarer agenten.

Rusland har gentagne gange afvist at have noget at gøre med forgiftningen.

Oppositionspolitikeren kollapsede under en indenrigsflyvning i Rusland tidligere på året. Han blev først indlagt på et russisk hospital, men siden overført til et hospital i Berlin. Han befinder sig stadig i den tyske hovedstad.

Lægerne i Berlin har konstateret, at Navalnyj blev forgiftet med Novitjok, et giftstof udviklet i sovjettiden.

Navalnyj er en af de skarpeste kritikere af præsident Vladimir Putin.

FSB er afløseren for KGB, der var den frygtede spiontjeneste i Sovjetunionen. FSB er Ruslands vigtigste efterretningstjeneste for indenlandsk sikkerhed.

/ritzau/