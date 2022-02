Russisk ambassadør i Danmark til samtale og kritik af Putin-tale

Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, blev tirsdag eftermiddag indkaldt til et møde i Udenrigsministeriet, oplyser ministeriet.

Mandag oplyste Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale, at Rusland har besluttet at anerkende to separatistrepublikker i det østlige Ukraine.

- På mødet blev der udtalt klar kritik af den russiske beslutning, som er i strid med Minsk-aftalerne og Ruslands internationale forpligtelser, herunder folkeretten, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Vladimir Barbin blev derfor indkaldt til samtale med Udenrigsministeriets fungerende udenrigspolitiske direktør for at modtage dansk kritik af den beslutning.

De to republikker gør krav på en del af Ukraines territorium. De kontrollerer i dag en del af det. Der er tale om de såkaldte folkerepublikker Luhansk og Donetsk.

Mandag aften underskrev Vladimir Putin to dekreter, hvori de to republikker blev anerkendt. I de samme dekreter stod, at Rusland ville sende, hvad der af Rusland betegnes som fredsbevarende styrker til republikkerne.

En betegnelse, som blandt andre militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet ikke giver meget for.

- Derfor er det meget svært at se, at styrkerne er fredsbevarende. Det ligner meget mere et påskud for at indsætte styrker på ukrainsk jord simpelthen, siger militæranalytikeren tirsdag.

Mødet med den russiske ambassadør blev indkaldt på foranledning af udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Ruslands beslutning om at anerkende Donetsk og Luhansk som uafhængige stater er uhørt, siger Kofod i Udenrigsministeriets meddelelse.

- Den strider mod folkeretten og er en klar eskalering af den i forvejen meget anspændte situation.

Ifølge professor i International Politik ved Københavns Universitet Ole Wæver kan man ikke nødvendigvis læse noget bestemt ind i, at den russiske ambassadør har været indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet.

- Det er en standardmåde at løfte pegefingeren på og sige hov hov. Man kan både bruge samtaler på relativt små og store ting, fordi det er en meget udbredt måde at sende signaler på, siger han.

/ritzau/