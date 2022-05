Russisk ambassadør udelukker brug af atomvåben i Ukraine

Det er usandsynligt, at Rusland kommer til at anvende taktiske atomvåben i krigen mod Ukraine.

Det siger Ruslands ambassadør i Storbritannien, Andrej Kelin, i et interview søndag med BBC.

Taktiske atomvåben har langt mindre rækkevidde og sprængkraft end de såkaldt strategiske atomvåben.

De kan udslette mindre områder og dermed benyttes til at tvinge fjenden væk fra et begrænset områder, som det ikke er lykkedes at indtage med brug af konventionelle våben.

Ifølge Andrej Kelin tillader russiske militærregler ikke brug af taktiske atomvåben i konflikter som den i Ukraine.

Rusland har meget strenge bestemmelser på det område, fortæller ambassadøren. Det er hovedsageligt kun, når statens eksistens er truet.

- Det har intet at gøre med den nuværende operation, siger Kelin til "Sunday Morning". Det er et ugentligt program på BBC med vægten lagt på politik.

I Rusland omtales angrebet på nabolandet konsekvent som en "særlig militæroperation". Myndigheder har gjort det forbudt at anvende ord som "krig" og "invasion".

Der har i flere måneder været bekymring for, at Rusland måske kunne finde på at tage taktiske atomvåben i brug for at få overtaget på slagmarkerne i Ukraine.

Bekymringerne er især næret af udtalelser fra Ruslands præsident, Vladimir Putin.

I slutningen af februar - få dage efter invasionen i Ukraine - beordrede Putin således den russiske forsvarschef Valerij Gerasimov til at sætte landets atomstyrker i øget beredskab.

Det blev vidt og bredt opfattet som en trussel, skriver BBC.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, er kommet med tilsyneladende modsatrettede udtalelser. I begyndelsen af maj beskyldte han vestlige medier for at give et "misvisende billede af russiske trusler".

Lavrov sagde, at Rusland er fast besluttet på at forhindre udbrud af en atomkrig. Cirka en uge forinden var Lavrov dog blevet citeret for, at risikoen for en atomkrig er "særdeles virkelig".

Rusland menes at ligge inde med omkring 2000 taktiske atomvåben.

