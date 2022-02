Russisk ambassadør varsler svar, hvis Ukraine provokerer

Russisk ambassadør i EU siger, at Ukraine ikke invaderes, medmindre Rusland "provokeres til at gøre det".

Rusland har i sinde at "svare", hvis Ukraine angriber, eller hvis ukrainere begynder at dræbe russiske borgere nogen som helst steder.

Sådan lyder det fra Ruslands ambassadør til EU, Vladimir Tjizjov, til det russiske nyhedsbureau RIA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi invaderer ikke Ukraine, medmindre vi bliver provokeret til at gøre det, siger han.

- Hvis ukrainerne iværksætter et angreb mod Rusland, skal I ikke blive overraskede, hvis vi svarer igen. Eller, hvis de åbenlyst begynder at dræbe russiske borgere nogen som helst steder - om det er i Donbass eller andetsteds.

Donbass er en region i det sydøstlige Ukraine nær grænsen til Rusland. Regionen huser blandt andet et stort mindretal af etniske russere.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, sagde mandag aften dansk tid, at han frygtede en russisk invasion af Ukraine i de "kommende dage".

Samme aften havde Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i en tale til nationen blandt andet kommenteret advarsler fra amerikanske og andre vestlige efterretningskilder om, at onsdag kan blive dagen for en russisk invasion.

- De siger, at 16. februar kan blive den dag, hvor invasionen finder sted. Vi vil gøre det til en sammenholdets dag, sagde Zelenskij i talen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efter at udtalelsen tiltrak sig stor opmærksomhed verden over som en mulig bekræftelse af forlydenderne, har Zelenskijs talsmand præciseret, at præsidenten alene kommenterede, hvad andre havde sagt.

- Præsidenten refererede til datoen, som var blevet omtalt i medierne, siger talsmand Sergej Nikiforov til amerikanske NBC News.

Ifølge NBC har flere iagttagere noteret sig, at præsidenten er tidligere komiker, og at hans udtalelser for ukrainsktalende tilhørere lige så vel kan opfattes som sarkasme.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, kommer tirsdag til Moskva i endnu et forsøg på at finde frem til en diplomatisk løsning og afværge en krig i Ukraine.

Ved et møde med præsident Vladimir Putin mandag gav den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, udtryk for, at "der er altid en chance" for at finde en løsning på ukrainekrisen med Vesten.

Lavrov sagde, at der er tilstrækkeligt med åbninger i forhandlingerne med ledere i de europæiske hovedstæder.

/ritzau/Reuters