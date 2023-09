Russisk droneangreb dræber civil nær Rumæniens grænse

En civil medarbejder på Izmajil-havnen i den sydvestukrainske region Odesa har natten til onsdag mistet livet i et russisk droneangreb.

Det oplyser regionens guvernør, Oleh Kiper, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Desværre døde en person.

- Kondolencer til familien og vennerne, skriver Kiper.

Kiper melder desuden om omfattende skader på havnen.

- Ødelæggelser og ildebrande blev observeret i adskillige bosættelser. Havnens genstande og landbrugsinfrastruktur er blevet beskadiget: Elevatorer, administrative bygninger og landbrugsvirksomheder, skriver guvernøren.

Angrebet mod Izmajil varede i tre timer, hvor Rusland angreb byen med droner, skriver Oleh Kiper.

Izmajil ligger i den sydvestlige del af Ukraine ved grænsen til Rumænien.

Syd for byen ligger floden Donau, som munder ud i Sortehavet. På den sydlige side af floden ligger Rumænien.

Den rumænske præsident, Klaus Iohannis, sagde på et pressemøde tirsdag, at man i landet var bekymrede for, at Ruslands angreb havde rykket sig så tæt på deres grænse.

- Vi har haft angreb, som fandt sted 800 meter fra vores grænse. Så meget, meget tæt på, sagde præsidenten.

Rumænien er medlem af forsvarsalliancen Nato, og er et af de Nato-lande, der er tættest på krigshandlingerne i Ukraine.

Krigen har også været særdeles tæt på Nato-landet Polen i forbindelse med angreb på den vestukrainske storby Lviv.

Siden Rusland trak sig fra kornaftalen med Ukraine i juli, har den russiske hær skruet op for sine angreb mod de ukrainske regioner Odesa og Mykolajiv i det sydlige Ukraine.

