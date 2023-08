Russisk angreb dræber otte militante i Syrien

Mindst otte militante er natten til mandag blevet dræbt i et russisk angreb i det nordvestlige Syrien.

Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der via et netværk af kilder overvåger situationen i Syrien.

- Russiske kampfly foretog luftangreb mod den vestlige udkant af Idlib by, siger Rami Abdelrahman, som er leder af observatoriet.

Angrebene var rettet mod en militærbase, der tilhører oprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Ud over de otte dræbte er adskillige andre såret, heraf flere alvorligt, meddeler Sohr.

Den jihadistiske gruppe HTS kontrollerer dele af Idlib-provinsen. Det område, gruppen kontrollerer, udgør en af de sidste bastioner af væbnet modstand mod præsident Bashar al-Assad.

Gruppen kontrollerer også dele af tre andre provinser - Latakia, Hama og Aleppo.

Russiske kampfly har gentagne gange i de seneste år rettet angreb mod oprørernes positioner i Idlib.

Tidligere i august blev tre familiemedlemmer - alle civile - dræbt, da russiske kampfly foretog luftangreb mod udkanten af Idlib by.

I juni blev mindst 13 mennesker dræbt i Idlib by. Af dem var ni civile. Sohr betegner det som det hidtil dødeligste angreb af denne type i Syrien i år. Yderligere 30 civile blev såret i samme angreb.

Rusland har siden 2015 kæmpet på præsident Assads side i krigen i Syrien.

Konflikten brød ud i 2011. Siden da er mindst en halv million mennesker blevet dræbt.

Omkring halvdelen af landets befolkning på 22 millioner er sendt på flugt fra deres hjem på grund af krigen i landet.

/ritzau/AFP