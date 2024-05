Russisk angreb i Kharkiv dræber tre og sårer 16

Tre er døde og 16 andre er såret efter et russisk luftangreb mod byen Kharkiv i Ukraine.

Det siger den regionale guvernør, Oleh Synegubov, natten til fredag på beskedtjenesten Telegram.

Tilmed skriver han, at en læge er blandt de sårede, og at en ambulance har taget skade under angrebet.

- Fjenden har igen brugt en taktik med dobbeltangreb, imens læger og redningsmænd arbejdede på stedet, skriver han.

- Angrebene ramte udelukkendes civil infrastruktur.

Kharkiv er Ukraines næststørste by og ligger tæt på den russiske grænse mod Belgorod-regionen.

Byen kommer ofte under angreb fra Rusland, som sender raketter mod byen.

Russiske angreb ramte et byggemarked i Kharkiv i sidste weekend. Her blev 16 menneske dræbt.

/ritzau/AFP