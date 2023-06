Russisk angreb rammer tætpakket område i ukrainsk by

To russiske missiler har ramt et område centralt i den ukrainske by Kramatorsk med mange mennesker og restauranter.

Det siger guvernøren i den østlige Donetsk-region, hvor byen ligger, til ukrainsk tv.

- For kun en halv time siden ramte to missiler Kramatorsk by, siger guvernøren, Pavlo Kyrylenko.

Det er endnu uklart, om der er dræbte og sårede ved angrebet, og i givet fald hvor mange.

- Vi arbejder nu i byen for at få fastslået antallet af sårede og muligvis døde. Det er bymidten. Det var offentlige restauranter, der var fyldt med civile.

Redningsmandskab er på stedet for at hjælpe ofrene.

Billeder delt på sociale medier viser murbrokker ligge mellem bygninger i Kramatorsk.

/ritzau/Reuters