Russisk angreb rammer togstation i Kherson

Én person er dræbt og fire andre såret i et russisk angreb mod en togstation i byen Kherson i Ukraine tirsdag.

Den dræbte er en politibetjent, meddeler den ukrainske indenrigsminister, Ihor Klymenko, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Kherson om aftenen. På stationen venter omkring 140 civile på et evakueringstog. Det er det øjeblik, hvor fjenden indleder et massivt bombardement af byen, skriver Klymenko på beskedtjenesten Telegram.

Han tilføjer, at politiet hurtigt fik de mange civile væk fra stationen.

- Takket være politiets resolutte handling, blev alle på vellykket vis bragt til sikre steder, skriver ministeren.

En af betjentene blev dræbt, mens to andre er på hospitalet efter at være blevet ramt af brudstykker af granater.

Også to civile modtager behandling efter at være blevet såret i angrebet.

Præsident Volodymyr Zelenskyj oplyser ligeledes, at det russiske angreb ramte stationen samtidig med, at et tog skulle evakuere folk.

- Antallet af døde og sårede er ved at blive fastslået. Der var mange civile på stedet, siger Zelenskyj ifølge Reuters.

Det ukrainske jernbaneselskab Ukrzaliznytsya skriver i en meddelelse på Telegram, at stationen og et tog blev beskadiget under angrebet.

- Situationen er under kontrol, og jernbanen er klar til fortsat drift, skriver selskabet ifølge AFP.

Rusland indtog Kherson kort efter invasionen i februar 2022.

Siden har ukrainske styrker generobret byen og presset de russiske styrker tilbage på den anden side af floden Dnepr, der løber langs byen.

Siden da er byen jævnligt kommet under russisk beskydning.

