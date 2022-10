Russisk antiterror-styrelse: Bilbombe eksploderer på Krim-broen

En bilbombe er eksploderet på broen fra Rusland til halvøen Krim, og flere togtankvogne står i brand.

Det citerer flere nyhedsbureauer den russiske styrelse til terrorbekæmpelse for at oplyse.

- I dag (lørdag, red.) klokken 06.17 er der på vejdelen af broen til Krim eksploderet en bilbombe, lyder det fra den russiske styrelse, der tilføjer:

- Bilbomben eksploderede og satte fire til syv tankvogne, der med tog skulle til Krim, i brand.

Der har udviklet sig en meget omfattende brand på broen Kertj. Broen fører over til den ukrainske halvø, som Rusland annekterede i 2014.

Selv om omstændighederne ved eksplosionen lørdag, og hvem der stod bag, endnu ikke er fastslået, så skriver Mykhailo Podoljak, en rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at dette bare "er begyndelsen".

Dog uden direkte at sige at Ukraine står bag eksplosionen.

- Alt ulovligt må ødelægges, alt der er stjålet, må gives tilbage til Ukraine, alt der er besat af Rusland, må fjernes, konstaterer han.

Nyhedsbureauet Tass skriver, at præsident Vladimir Putin har bedt om at få nedsat en regeringskommission efter eksplosionen på broen til Krim.

Det fremgår, at Putin er blevet orienteret om eksplosionen af en række ministre og ledere, der håndterer Ruslands sikkerhed.

Broen er blevet anset som et vigtigt prestigeprojekt for Rusland. Den blev indviet af Putin i 2019 ved en storstilet ceremoni, fem år efter at Putin gjorde Krim til en del af Rusland.

På trods af at der er stoppet for trafik over broen, er det stadig muligt at sejle i Kertj-strædet.

Der er ifølge det russiske nyhedsbureau Tass planer om at få indsat en færge, der kan transportere folk mellem det russiske fastland og Krim-halvøen, mens færdslen er indstillet på broen.

Siden den russiske invasion af Ukraine i begyndelsen af året har myndighedspersoner fra Ukraine talt om broen som et mål, ukrainerne gerne vil ramme.

Så sent som i midten af august skrev en rådgiver for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på Twitter, at broen bør blive "demonteret".

/ritzau/