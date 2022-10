Russisk antiterror-styrelse: Eksplosion på Krim-broen

Der er sket en eksplosion på broen fra Rusland til halvøen Krim. Det oplyser en russiske antiterror-styrelse ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Broen er blevet anset som et vigtigt prestigeprojekt for Rusland, og broen blev indviet af Ruslands præsident, Vladimir Putin, i 2019 ved en storstilet ceremoni.

Krim er en ukrainsk halvø, der blev annekteret af Rusland i 2014.

Der er umiddelbart ingen meldinger om tilskadekomne, lyder det fra Rusland, som ikke oplyser, om der er kommet skader på broen. Billeder viser, at man fra afstand kan se flammer og en sort røgsøjle stige op fra broen.

Ifølge et jernbaneselskab, som står for togdrift til Krim, er der tale om en brand i forbindelse med et godstog.

- En tankvogn for enden af et godstog er brudt i brand. Lokomotivet og nogle vogne bag det blev taget til Kertj-togstationen. Et nødberedskab er på vej. Årsagen til episoden er ved at blive fastlagt, lyder det i en udtalelse fra selskabet ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

På trods af at der er stoppet for trafik over broen, er det stadig muligt for at sejle i Kertj-strædet.

Der er ifølge Tass planer om at få indsat en færge, der kan transportere folk mellem det russiske fastland og Krim-halvøen, mens færdslen er indstillet på broen.

Ifølge ukrainske medier er der sket en enorm eksplosion på broen, skriver Reuters. Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet selv at få bekræftet oplysningerne.

Siden den russiske invasion af Ukraine i begyndelsen af året har myndighedspersoner fra Ukraine talt om broen som et mål, ukrainerne gerne vil ramme.

Så sent som i midten af august skrev en rådgiver for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på Twitter, at broen bør blive "demonteret".

- Det er ikke vigtigt hvordan - frivilligt eller ej, skrev han ifølge TV 2.

Der er tidligt lørdag morgen ikke kommet meldinger om broen fra ukrainsk side, og der er således endnu intet, der indikerer, at Ukraine har spillet en rolle i branden.

/ritzau/