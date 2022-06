Russisk arvtager af McDonalds åbner om en uge

Inden for to måneder skal 850 tidligere McDonalds-restauranter åbnes over hele Rusland.

De første 15 af de nye russiske McDonald-restauranter åbner 12. juni i hovedstaden, Moskva. Selskabet vil operere under et nyt brand og med nye menu-navne.

Det meddeler selskabet i en pressemeddelelse ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- De første 15 forretninger vil begynde at modtage gæster i Moskva og regionen 12. juni. I den nærmeste fremtid vil åbninger af andre forretninger i Rusland følge, lyder det.

Den amerikanske fastfoodkæde McDonald's meddelte kort efter krigen mod Ukraine, at den trækker sig ud af Rusland.

Siden starten af marts har McDonald's midlertidigt haft lukket sine 850 restauranter med 62.000 ansatte i Rusland.

De er siden blevet solgt til en lokal køber, som har sagt, at han åbner alle restauranter inden for to måneder og udvider til 1000 restauranter.

McDonald's har været i Rusland i 30 år.

Den amerikanske fastfoodkæde, der især er kendt for sit salg af burgere og pomfritter, er ikke den eneste til at tage beslutningen om at forlade Rusland.

Forud for McDonald's beslutning lød det også fra andre virksomheder, at de forlader det russiske marked på grund af Ruslands krig i Ukraine.

Nogle af de virksomheder, der har forladt Rusland eller er i gang med det, er danske.

Blandt dem, som har trukket sig fra Rusland, kan nævnes entreprenørfirmaet Aarsleff, vinduesproducenten Velux og sengetøjsgiganten Jysk. Bryggeriet Carlsberg oplyste i marts, at det ville ud af Rusland, og satte derefter sin russiske forretning til salg.

Nogle virksomheder har valgt at indstille deres russiske aktiviteter, uden at der er kommunikeret planer om at forlade markedet endegyldigt.

/ritzau/