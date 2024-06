Russisk atomubåd og andre flådeskibe lægger til i Cuba næste uge

Som led i de "historisk venlige" relationer mellem Cuba og Rusland vil en gruppe af russiske skibe lægge til i den cubanske hovedstad, Havana, næste uge.

Det oplyser Cubas regering torsdag ifølge CNN.

Gruppen tæller den atomdrevne ubåd "Kazan", en fregat, en olietanker og en slæbebåd.

De lægger til i Havana i dagene 12. til 17. juni.

Det er ikke første gang, at den russiske flåde lægger til i Havana, men ifølge CNN lader det kommende besøg til at være det største af sin slags i flere år.

Nyhedsbureauet AFP beskriver det som "usædvanligt".

- Ingen af fartøjerne bærer atomvåben, så deres ophold i landet udgør ikke nogen trussel mod regionen, oplyser Cubas ministerium for de revolutionære væbnede styrker i en meddelelse.

Havana ligger blot cirka 170 kilometer fra Key West i den amerikanske delstat Florida.

Under Den Kolde Krig spillede Cuba en vigtig rolle i forholdet mellem USA og Sovjetunionen.

Det caribiske ørige var i 1962 omdrejningspunktet i en atomkrise, da det var blevet klart for amerikanerne, at Rusland i hemmelighed var ved at bygge affyringsramper til atomraketter i Fidel Castros Cuba.

Dengang var verden snublende nær en atomkrig.

Relationer mellem Cuba og Rusland er blevet tættere siden et møde i 2022 mellem den cubanske præsident, Miguel Diaz-Canel, og Ruslands præsident, Vladimir Putin. Det skriver AFP.

De to mødtes også sidste måned til den store militærparade 9. maj på Den Røde Plads i Moskva.

