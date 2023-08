Russisk bombefly ramt under droneangreb nær Sankt Petersborg

Et russisk bombefly er ved en luftbase syd for Sankt Petersborg mandag blevet ramt i forbindelse med et ukrainsk droneangreb.

Det skriver BBC.

Det russiske forsvarsministerium bekræfter, at et fly er beskadiget.

Ministeriet oplyser desuden, at russiske styrker har skudt dronen ned med håndvåben, lyder det i en erklæring fra ministeriet.

Ifølge ministeriet skulle angrebet have fundet sted omkring klokken 10.00 lokal tid på en militær flyveplads i Novgorod-regionen omkring 200 kilometer fra storbyen Sankt Petersborg.

Det ramte bombefly er angiveligt af typen Tupolev Tu-22. Flyet er supersonisk og kan dermed flyve hurtigere end lydens hastighed.

Det er en flytype, som Rusland ifølge BBC hyppigt har anvendt til at angribe byer i Ukraine.

Ifølge det russiske forsvarsministerium kom ingen personer til skade som følge af droneangrebet.

I erklæringen lyder det desuden, at der som følge af droneangrebet brød en brand ud på flyvepladsens parkeringsplads, som "hurtigt blev slukket".

Billeder på det sociale medie Telegram viser ifølge BBC en større brand på flyvepladsen.

Her ses flammer opsluge et fly med samme karakteristiske næse som bombeflyet Tu-22. BBC har analyseret billederne og vurderer, at de er troværdige.

Ifølge mediet understreger droneangrebet nær Sankt Petersborg Ukraines voksende evne til at ramme mål langt inde på russisk territorium.

Ukraine har i løbet af de eneste måneder opsendt en række droner for at angribe Rusland flere hundrede kilometer inde i landet.

Den ramte russiske luftbase, Soltsy-2, ligger omkring 650 kilometer fra grænsen til Ukraine.

Rusland beskriver dog dronen anvendt ved angrebet som værende af en type, der opsendes på kort afstand.

Ukraine har endnu ikke kommenteret hændelsen.

/ritzau/