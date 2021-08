Russisk coronadødstal når ny top under kamp mod vaccineskepsis

En tredje coronabølge hærger i Rusland, som torsdag melder om det hidtil højeste dødstal under pandemien.

Myndighederne oplyser, at der på 24 timer har været 808 covid-19-relaterede dødsfald i landet.

Det er første gang, at Rusland har over 800 døde på et døgn.

Delta-varianten driver - som i en række andre lande - den seneste smittebølge frem. Men også vaccineskepsis udgør en udfordring.

En undersøgelse denne uge fra den uafhængige ngo Levada Center viser, at 55 procent af russerne ikke har planer om at lade sig vaccinere.

Hovedstaden Moskva er centrum for det seneste russiske smitteudbrud. Her er der blevet indført obligatoriske vaccinationer i nogle jobfunktioner. Det samme gælder i flere andre regioner.

Til og med torsdag er 28,8 millioner af Rusland befolkning blevet færdigvaccineret. Det fremgår af hjemmesiden Gogov, som indsamler coronadata fra forskellige regioner.

I alt har Rusland et indbyggertal på cirka 146 millioner.

Myndigheder har flere gange opfordret befolkningen til at lade sig vaccinere.

- Den ikke så hurtige vaccinationshastighed er blandt grundene til, at vi ikke har inddæmmet sygdomsspredningen, sagde Kreml-talsmand Dmitrij Peskov i slutningen af juli ifølge Washington Post.

De russiske myndigheder er fra flere sider tidligere blevet beskyldt for at dække over pandemiens omfang i landet.

/ritzau/AFP