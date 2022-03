Russisk delegation er parat til forhandle igen i Ukraine

En russisk talsmand venter, at delegationer fra Rusland og Ukraine mødes til nye forhandlinger onsdag aften.

En russisk delegation er parat til at fortsætte fredsforhandlinger med Ukraine, mens Ruslands invasion af nabolandet fortsætter på syvende dag.

- Vores delegation vil være parat til at fortsætte forhandlinger, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov. Kreml er blandt andet residens for Ruslands præsident i Moskva. Talsmanden venter, at delegationerne mødes onsdag aften. Det skriver AFP.

Et møde mellem Ukraine og Rusland om krigen fandt sted mandag. Her blev parterne enige om endnu en forhandlingsrunde.

- Vi enedes om at holde forhandlinger løbende, sagde den ukrainske forhandler Mykhailo Podoljak efter det første møde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde mandag ifølge den russiske regering, at der ikke kommer en løsning, før Ukraines ledelse er "afnazificeret" og "demilitariseret".

Derfor synes en forhandlingsløsning fortsat at være langt væk.

Russiske styrker fortsætter deres angreb på Ukraine og landets store byer.

Det er blandt andet gået hårdt ud over den nordøstlige millionby Kharkiv.

Russiske styrker er onsdag rykket meget tæt på hovedstaden Kiev.

En talsmand for Ruslands forsvarsministerium siger samtidig, at enheder fra Ruslands væbnede styrker har taget fuldstændig kontrol over det regionale center Kherson.

Den vigtige sydlige havneby med omkring 330.000 indbyggere er den hidtil største by, som russerne siger, at de har kontrol over.

/ritzau/AFP