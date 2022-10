Det er en rød linje for Rusland, hvis USA og landets allierede giver Ukraine kraftfulde og langtrækkende våben.

Russisk diplomat advarer mod at give Ukraine langdistancevåben

Langtrækkende våben og mere kraftfulde våben skal ikke i hænderne på de ukrainske styrker, mener en russisk diplomat.

Diplomaten Aleksej Polistjtjuk, der er en højtstående embedsmand i det russiske udenrigsministerium, kalder det en rød linje, hvis Vesten sender våben af den art i hænderne på styret i Ukraine.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Han omtaler Vesten som USA og dets allierede.

Ifølge Polistjtjuk vil Rusland ud fra en grundig analyse af situationen definere særlige tiltag som svar på handlinger fra Vesten.

Det fremgår ikke nærmere fra Tass eller diplomaten, hvorvidt Rusland mener, at de vestlige lande har sendt den type våben til Ukraine, eller hvordan Rusland i så fald vil gribe ind.

Det er ikke specificeret nærmere, hvilke våben der er omfattet, eller hvorfor beskeden kommer netop nu.

Advarslen fra Rusland ligger tæt op ad en besked, som den russiske præsident, Vladimir Putin, gav i juni. Her sagde han netop, at leverancer af langdistancevåben til Ukraine ville få konsekvenser.

- Vi vil træffe de nødvendige konklusioner og bruge vores våben, som vi har nok af, til at ramme de mål, vi endnu ikke har ramt, sagde Putin ifølge Tass til den statslige russiske tv-kanal Rossya-1.

Trods advarslen gjorde Storbritannien den følgende dag ligesom USA og lovede at sende langtrækkende missilsystemer til Ukraine.

Den nye melding fra Rusland kommer, dagen efter at der fandt et angreb sted på den bro, der forbinder den annekterede ukrainske halvø Krim med det russiske fastland.

Halvøen har været annekteret siden 2014. I 2019 kunne Vladimir Putin åbne for broen ved en stor ceremoni.

Broen har under krigen mellem Rusland og Ukraine været strategisk vigtig for Rusland, der bruger den til at få bragt forsyninger til de russiske styrker i det sydlige Ukraine.

Lørdag skete der en eksplosion på broen, og dele af den styrtede i havet.

Peter Hald, der er uddannet kemiker og ingeniørofficer, har gættet på, at eksplosionen fandt sted ved brug af et missil med mange hundrede kilo sprængstof. Det er dog ikke bekræftet fra hverken russisk eller ukrainsk side.

Rusland har sagt, at årsagen var en bilbombe.

/ritzau/