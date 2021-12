Russisk diplomat: Fremskridt i atomdiplomati med Iran

Ruslands repræsentant ved forhandlinger med Iran om landets atomprogram skriver på Twitter tirsdag, at der er sket "ubestridelige fremskridt". Han siger, at der tales om en ophævelse af sanktioner ved uformelle drøftelser.

- Der tales aktivt om en ophævelse af sanktioner ved uformelle drøftelser, skriver den russiske diplomat, Mikhail Uljanov.

Han deltager i den 8. runde af forhandlingerne i Wien om at redde den kuldsejlede atomaftale fra 2015. Ved forhandlingerne er det et hovedmål at få USA tilbage i aftalen gennem indirekte forhandlinger mellem amerikanerne og iranerne.

Samtidig vil EU, Rusland og Kina forsøge at få dæmmet op for iranernes optrappede nukleare aktiviteter. Den 7. forhandlingsrunde blev afsluttet for 11 dage siden.

EU's chefforhandler, Enrique Mora, som koordinerer forhandlingerne, har forudsagt, at der venter hårdt, intenst arbejde i de kommende uger.

Atomaftalen blev indgået mellem Iran, FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - samt Tyskland.

Aftalen går ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram, så landet aldrig ville kunne bygge atomvåben. Til gengæld ville resten af verden udfase en række økonomiske sanktioner, som isolerede Iran og holdt landet fast i fattigdom.

Aftalen faldt på plads, mens Barack Obama var præsident i USA.

Da Donald Trump kom til som præsident, kørte han en hårdere linje mod Iran og tog afstand fra aftalen. I 2018 trak han USA helt ud af den og genindførte sanktioner. Herefter bakkede Iran gradvist ud af dele af aftalen.

USA's nuværende præsident, Joe Biden, der blev indsat i januar, har meddelt, at amerikanerne er klar til at vende tilbage til aftalen.

Iran har hele tiden fastholdt, at sanktionerne mod landet skal ophæves, før landet kan vende tilbage til sine forpligtelser.

/ritzau/Reuters