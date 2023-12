Russisk diplomat: Krigen i Ukraine slutter ved forhandlingsbordet

Krigen i Ukraine kommer til at slutte som resultat af forhandlinger mellem Rusland og Vesten.

Sådan lyder det fra den russiske diplomat Rodion Mirosjnik, hvis titel er noget i stil med ambassadør for Kyiv-regimets forbrydelser i almindelighed, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Forhandlinger kommer helt sikkert til at finde sted: Alle konflikter ender nødvendigvis med forhandlinger. Det siger sig selv, at forhandlinger ikke kommer til at være med marionetdukker, siger han.

Med marionetdukker henviser han til Ukraine, som, mener Rusland, reelt set har underlagt sig Vesten.

Mirosjnik er dog ikke af den opfattelse, at der er udsigt til sådanne forhandlinger i den kommende tid.

- Vesten demonstrerer ikke indtil videre et ønske om at være klar til at bevæge sig i den retning. De siger indtil videre, at de ikke er klar til at komme til forhandlingsbordet, lyder det.

Flere har advaret om dødvande i krigen, der startede med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Vesten har doneret militært udstyr for milliarder af kroner til Ukraines selvforsvar og modoffensiv, som dog ikke har formået at skubbe frontlinjen markant.

Ukraine har indtil videre sagt, at man ikke vil tage plads ved forhandlingsbordet, før Rusland trækker sig ud af de omkring 18 procent af landet, der ifølge tænketanken Council on Foreign Relations er besat.

Det har fået opbakning fra Vesten, der i store træk ser krigen som et eksistentielt spørgsmål, som også kan føre til yderligere konsekvenser for de europæiske lande.

Ifølge Mirosjnik vil muligheden for at påbegynde forhandlinger opstå, "når sponsorer bliver udmattede, når politiske ambitioner sænkes, når det ukrainske folk langt om længe indser, at landets nuværende regering ikke er ukrainsk".

