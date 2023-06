Russisk dommer lukker dørene i retssag mod Navalnyj

En ny retssag mod den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, der er indledt mandag, kommer til at finde sted bag lukkede døre.

Det meddeler en talsmand for domstolen.

Dermed kan offentligheden ikke følge med i sagen mod præsident Vladimir Putins mest udtalte kritiker.

Denne gang er Navalnyj anklaget for "ekstremisme". Han risikerer at blive idømt adskillige års fængsel.

De journalister, der ønsker at følge sagen, blev sendt ind i et tilstødende lokale. Her havde de til at begynde med mulighed for at følge sagen på en skærm, men lyden var næsten ikke til at høre.

Senere blev streamingen stoppet, og en talsmand for domstolen meddelte, at den ikke ville blive genoptaget.

Ifølge Reuters var anklagerne i sagen bekymrede for sikkerheden. De uddybede ikke på hvilken måde, men nævnte, at de havde set beviser for, at Navalnyj havde planlagt en "provokation".

Inden sagen gik i gang, havde Navalnyj appelleret til russerne om at "stå sammen i kampen mod Putins løgne og Kremls hykleri".

Det skete på Instagram, hvor hans advokater og allierede lægger beskeder op fra ham.

- Putin er bange for sandheden, lyder det fra Navalnyj på det sociale medie.

Oppositionslederen befinder sig i en straffekoloni omkring 250 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva. Hans deltagelse i mandagens retsmøde sker via en videoforbindelse til en domstol i Moskva.

Han havde bedt om lov til at have sine forældre til stede i retssalen, men det blev afvist.

Navalnyj er i forvejen i færd med at afsone domme på i alt 11 og et halvt års fængsel for blandt andet svindel.

Han og hans politiske støtter understreger, at dommene er politiske, og at Ruslands regering har ønsket at straffe ham for at have samlet titusindvis af mennesker til protester mod Putins styre.

/ritzau/Reuters