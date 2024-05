Russisk domstol beslaglægger milliarder fra vestlige banker

En russisk domstol har beslaglagt værdier for over 700 millioner euro tilhørende tre vestlige banker.

Det viser retsdokumenter, skriver Financial Times lørdag.

Værdierne på 700 millioner euro - hvilket svarer til over 5,2 milliarder kroner - tilhører italienske UniCredit samt tyske Deutsche Bank og Commerzbank.

Tiltaget beskrives af finansmediet som en "af de største manøvrer over for vestlige långivere, siden Ruslands invasion af Ukraine fik de fleste vestlige långivere til at nedtrappe deres forretninger eller trække sig ud af Rusland".

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslaglæggelsen af bankernes værdier skyldes en strid med selskabet RusChemAlliance.

I august 2023 krævede selskabet, som Gazprom ejer 50 procent af, penge af bankerne ved en domstol i Sankt Petersborg.

RusChemAlliance ønsker at få udbetalt bankgarantier i forbindelse med en kontrakt med det tyske selskab Linde om at opføre et gasanlæg tæt på Sankt Petersborg.

Kontrakten blev indgået i juli 2021. Men Linde stoppede arbejdet omkring et år senere på grund af EU-sanktioner mod Rusland.

Herefter krævede RusChemAlliance penge af garantistillerne - altså bankerne. Men de afviste kravet på grund af risikoen for at bryde sanktioner. Det skriver Financial Times.

Artiklen fortsætter under annoncen

RusChemAlliance kræver 239 millioner euro af Deutsche Bank. Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Fra italienske Unicredit kræver det russiske selskab ifølge nyhedsbureauet dpa 444 millioner euro.

For få dage siden bad Den Europæiske Centralbank (ECB) vestlige långivere om hurtigere at trække sig ud af Rusland.

ECB frygter, at bankerne kan blive ramt, hvis USA skærper sanktioner mod Rusland.

/ritzau/