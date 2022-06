Russisk Duma vil indlemme besatte ukrainske regioner i Rusland

Indbyggere i de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja skal muligvis en tur i stemmeboksen snart.

Den russiske regering pønser nemlig på at afholde folkeafstemninger om indlemmelse af de besatte regioner i den russiske føderation allerede til sommer.

Det siger Leonid Slutskij, som er formand for udenrigskomitéen i det russiske underhus, Dumaen.

- Jeg vil ikke forsøge at spå om fremtiden, men jeg kan jo gætte på, at sådanne initiativer om at afholde folkeafstemninger i de regioner kan komme på bordet meget snart, og at de måske kan finde sted - meget muligt endda - til sommer. Og måske endda på samme tid, siger han.

Kherson er blevet besat af Rusland, efter at sidstnævnte invaderede Ukraine i slutningen af februar. Rusland har desuden indført sit eget styre i byen og den russiske rubel som byens officielle møntfod. Zaporizjzja er delvist besat, men russerne har ikke fuld kontrol over området.

Donetsk og Luhansk - som tilsammen udgør Donbas-området - har siden 2014 været genstand for en voldsom konflikt mellem prorussiske separatister og nationale ukrainske styrker. Området huser et stort russisktalende mindretal.

Donetsk og Luhansk proklamerede desuden selvstændighed fra Ukraine i 2014 - et træk, som har nydt meget begrænset international anerkendelse.

Slutskij påpeger, at de fire besatte områder kun skal være en del af Rusland, hvis der er flertal for det i områderne. Det skulle dog ikke være noget problem, antyder han.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er et stærkt ønske i Donbas og Kherson- og Zaporizjzja-regionerne, siger han.

Han siger desuden, at et prorussisk styre i Donetsk vil hjælpe med genopbyggelsen af de berørte områder.

/ritzau/Tass