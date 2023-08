Russisk ekspræsident: Europa skal ikke lade sig rive med af F-16-donation

Europa skal ikke lade sig rive for meget med af deres "lege med legetøjsfly".

Sådan lyder det ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass fra Dmitrij Medvedev, der er viceformand for Ruslands sikkerhedsråd og tidligere præsident efter Holland og Danmarks beslutning om at donere F-16-fly til Ukraine.

Udtalelsen er skrevet på Telegram som en kommentar til en udtalelse fra den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, der beskriver udviklingen som en god dag for Ukraine og Europa.

- Ah, bliv ikke revet for meget med af lege med legetøjsfly i jeres sandkasse, børn. For den næste "gode dag" for Europa kan blive dets sidste dag, skriver han.

I opslaget er også et billede af et nedskudt tysk nazifly.

Medvedev er ud over sin post i det magtfulde sikkerhedsråd en af Ruslands præsident Vladimir Putins nærmeste allierede.

Søndag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at 19 danske F-16-fly vil blive sendt til Ukraine, når ukrainske piloter er blevet oplært i at bruge dem.

Tidligere havde Zelenskyj været i Holland, hvor premierminister Mark Rutte også havde lovet Ukraine F-16-fly.

Hvor mange Holland vil donere, står ikke klart, men landet har 42 F-16-fly på lager.

Danmark og Holland er de første to lande til at love ukrainerne kampfly i krigen mod Rusland, der startede 24. februar sidste år.

Donationen kom, efter at USA torsdag gav grønt lys til, at danske og hollandske F-16-fly kan doneres til Ukraine.

Mandag kom der også en reaktion på den danske beslutning fra Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin.

- Det at Danmark nu har besluttet at donere 19 F-16-fly til Ukraine, fører til en eskalering af konflikten, lød det mandag fra ambassadøren i en skriftlig udtalelse.

Danmarks gerninger efterlader ifølge Barbin Ukraine intet andet alternativ end at fortsætte "den militære konfrontation med Rusland".

- En sådan holdning skubber Ukraine ned i afgrunden og fordømmer dets befolkning til nye ofre. Der vil ikke være noget andet resultat af Danmarks beslutning om at donere F-16-fly til Ukraine, skrev ambassadøren mandag.

/ritzau/