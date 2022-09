Russisk ekspræsident udelukker ikke brug af atomvåben

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Dmitrij Medvedev åbnet for mulig brug af strategiske atomvåben.

Den tidligere russiske præsident og premierminister Dmitrij Medvedev vil ikke udelukke, at Rusland kan bruge atomvåben til at forsvare områder, som russiske styrker har erobret under krigen i Ukraine.

Det siger han torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

57-årige Medvedev er nuværende næstformand i Ruslands Sikkerhedsråd. Præsident Vladimir Putin er formand for rådet.

- Vesten og alle Natos medlemmer generelt bliver nødt til at forstå, at Rusland har valgt sin egen vej, siger Medvedev.

Reuters citerer Medvedev for, at Rusland er klar til at tage alle våben i brug - herunder også strategiske atomvåben.

Det fremgår ikke nøjagtigt, hvad brug af strategiske atomvåben indebærer.

Medvedev går dog tilsyneladende et skridt længere end præsident Putin.

Putin sagde i en tale onsdag morgen ligeledes, at han er klar til at tage alle midler i brug. Han nøjedes dog med at antyde mulig brug af atomvåben.

Medvedev siger torsdag, at planlagte folkeafstemninger i ukrainske regioner vil finde sted som varslet mellem 23. og 27. september.

- Der er ikke nogen vej tilbage, siger ekspræsidenten.

Det er i de fire regioner Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson, at prorussiske separatister de kommende dage har arrangeret afstemninger.

I Putins tale onsdag annoncerede præsidenten, at 300.000 soldater fra den russiske hærs reserve vil blive mobiliseret til krigen i Ukraine.

I den tv-transmitterede tale sagde han desuden, at Rusland har "masser af våben til at besvare", hvad han kalder vestlige trusler.

- Hvis vores lands territoriale integritet bliver truet, så vil vi tage alle midler i brug for at beskytte Rusland og vores folk. Jeg bluffer ikke, lød det.

Den igangværende krig i Ukraine har været i gang i snart syv måneder. Den begyndte, da russiske styrker tidligt 24. februar invaderede Ukraine.

/ritzau/