Ifølge Nord Stream AG afventer selskabet de danske myndigheders tilladelse til at undersøge eksplosion.

Russisk fartøj afventer dansk ja til at undersøge Nord Stream

Et russisk fartøj befinder sig i Østersøen og er klar til at undersøge eksplosionerne på gasrørledningen Nord Stream 1.

Det skriver Nord Stream AG i en pressemeddelelse.

Ifølge det russiskejede selskab bag rørledningerne har de danske myndigheder endnu ikke givet selskabet tilladelse til at undersøge skaderne.

- Nord Stream AG afventer stadig myndighedernes beslutning om at give den nødvendige tilladelse til at kunne undersøge skaderne, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Specialister vil inden for 24 timer være klar til at påbegynde undersøgelserne. Nord Stream AG vurderer i øjeblikket, at arbejdet vil tage mellem tre og fem dage.

Ifølge den svenske tv-station SVT sagde Nord Stream onsdag til mediet, at det afventede tilladelse fra de svenske myndigheder til at udføre undersøgelserne.

Jimmie Adamsson, der er kommunikationschef i den svenske flåde, mener dog ikke, at tilladelsen er nødvendig.

- Da det er internationalt farvand, kræves der ingen tilladelse fra de svenske myndigheder for at udføre denne type undersøgelser, siger han til SVT.

Han bekræfter også, at de har kendt til selskabets planer om en undersøgelse i noget tid.

Den svenske flåde har øget sin tilstedeværelse i området.

Samtidig har det svenske forsvar også skibe i området klar, til at foretage nye undersøgelser af gasrørledningerne.

Både Sverige og Danmark har i deres undersøgelser af skaderne konkluderet, at fire lækager på gasrørledningerne var forårsaget af eksplosioner.

I Danmark er det Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi, der skal få klarlagt, hvad der præcist er sket.

Københavns Politi har endnu ikke oplyst, hvornår efterforskningen er færdig.

Indtil videre er der ikke nogen meldinger om, hvem der mistænkes at stå bag eksplosionerne.

