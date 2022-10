Russisk fly affyrede missil nær britisk fly i september

Et russisk fly har affyret et missil nær et britisk fly i september. Det var en teknisk fejl, siger Rusland.

Et russisk kampfly har 29. september affyret et missil nær et ubevæbnet britisk fly over Sortehavet. Det oplyser den britiske forsvarsminister, Ben Wallace ifølge flere medier til det britiske parlament.

Det britiske fly var på patrulje. Umiddelbart efter episoden indstillede briterne sine patruljer i området og tog kontakt til den russiske regering.

Her erkendte den russiske regering episoden - samt at den havde fundet sted i internationalt luftrum. Missilet blev ifølge den russiske regering affyret ved en teknisk fejl, oplyser Wallace.

Siden kontakten med russerne har briterne genoptaget patruljerne af internationalt luftrum i området. Nu bliver de britiske patruljer dog eskorteret af kampfly, oplyser Wallace.

Ifølge Ben Wallace er det også briternes opfattelse, at der var tale om teknisk fejl på det russiske fly.

Det britiske fly var et rekognosceringsfly, en Boeing RC-135 Rivet Joint. Det blev mødt af to russiske jagerfly af typen SU-27, det der på Nato-sprog kaldes en Flanker.

- Det er ikke usædvanligt at blive skygge og denne dag, var det ikke anderledes, siger Ben Wallace til parlamentet ifølge avisen The Guardian.

- Under deres interaktion skete det, at det ene af SU-27-flyene affyrede et missil i nærheden af Rivet Joint-flyet uden for synsfeltet.

- Interaktionen mellem det russisk fly og Rivet Joint'en varede omkring 90 minutter. Patruljen blev gennemført, og flyet vente tilbage til basen.

Ifølge Ben Wallace vurderer Storbritannien, at der ikke var tale om en eskalation fra Ruslands side.

/ritzau/Reuters