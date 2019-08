Russisk fly nødlander på kornmark efter kollision med måger

Ingen personer omkom, da et fly med 233 personer om bord torsdag måtte nødlande på en kornmark i Rusland.

Et fly i Rusland er torsdag nødlandet på en kornmark uden for Moskva, efter at det kolliderede med en flok måger kort efter afgang.

Det oplyser embedsmænd.

Ingen personer er omkommet, og der er torsdag formiddag ingen meldinger om alvorlige skader. 23 personer er dog blevet kørt til hospitalet med mindre kvæstelser, oplyser sundhedsministeriet. Blandt dem er ni børn.

Ural Airlines A321 havde 233 personer om bord - 226 passagerer og syv personer fra besætningen.

Flyet var på vej fra Moskvas internationale Zjukovskij-lufthavn mod Simferopol-lufthavnen på Krim-halvøen.

Sammenstødet med fuglene skete, umiddelbart efter at flyet var lettet. Det skabte problemer med flyets motorer.

/ritzau/