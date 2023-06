Russisk forsvarsminister besøger soldater efter Wagner-mytteri

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har besøgt de russiske soldater, der deltager i landets "militæroperation" i Ukraine, som russerne kalder krigen.

Det skriver det statsejede, russiske nyhedsbureau RIA mandag.

Det er forsvarsministerens første offentlige optræden siden weekendens mytteri begået af den paramilitære Wagner-gruppe.

Ifølge RIA, der citerer det russiske forsvarsministerium, er det fortsat Sergej Sjojgu, der er øverste chef for militæret.

Det oplyses ikke, hvor eller hvornår Sergej Sjojgu besøgte soldaterne.

Anført af leder Jevgenij Prigozjin rykkede Wagner-gruppen i weekenden frem mod Moskva for at afsætte det, de kalder "Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse".

Soldaterne overtog fra morgenstunden lørdag flere militære anlæg, og de nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, fik dem til at stoppe og vende om.

Aftalen omfattede blandt andet immunitet til de, der tog del i mytteriet, og at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin flytter til Belarus.

Wagner er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater.

Konflikten mellem Prigozjin og Sergej Sjojgu er langtfra ny. Wagner-chefen har de sidste mange måneder anklaget Sjojgu og Ruslands hærchef, Valerij Gerasimov, for at være for langsomme til at sende ammunition til frontlinjen i Bakhmut i Ukraine.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) spekulerede flere observatører i, om Prigozjin havde regnet med Ruslands præsident Vladimir Putins støtte i sin konflikt med militærledelsen.

Hvis sådan en antagelse har eksisteret, fik Putin dog kontant manet den til jorden, da han omtalte hændelsen, der udspillede sig i Rusland over weekenden.

Præsidenten kaldte hændelsen "en kniv i ryggen" og sagde, at Rusland stod over for "forræderi"

