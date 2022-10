USA mener ikke, at den russiske udenrigsministers tilbud om at møde præsident Biden ved G20-mødet er ærligt ment. Så længe begge parter vil vinde på slagmarken, er fredsforhandlinger umulige, siger fredsforsker

USA har reageret særdeles forsigtigt på den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrovs, tilbud om at møde præsident Joe Biden for at tale om en afslutning på krigen i Ukraine.

I et interview med tv-stationen CNN tirsdag gjorde Biden det klart, at der ikke er planer om at tale med Ruslands præsident om Ukraine. Men han lukkede heller ikke døren for, at de to statsledere kan mødes på sidelinjen under G20-mødet i november mellem verdens 19 største økonomier samt EU.