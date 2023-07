Russisk general: Jeg blev fyret efter kritik af ministerium

En højt profileret russisk general ansvarlig for styrkerne i det besatte sydlige Ukraine hævder at være blevet sparket på porten.

Det sker, efter at han anklagede Ruslands forsvarsministerium for at forråde sine soldater ved ikke at give dem nok opbakning, skriver mediet CNN.

Ivan Popov var øverstbefalende for en hærstyrke, der har været heftigt involveret i kampene i regionen Zaporizjzja, og en af de højst rangerende officerer involveret i Ruslands invasion.

I en talebesked fortæller Popov, at han rejste bekymringer om manglen på modbatteriild og artillerirekognosceringsenheder samt "vores brødres massedøde og -skader påført af fjendtligt artilleri".

- Jeg har også rejst en række andre problemer og udtrykket det uden omsvøb og ekstremt hårdt på det øverste niveau, siger han ifølge CNN.

Efterfølgende afskedigede forsvarsminister Sergej Sjojgu ham angiveligt.

/ritzau/